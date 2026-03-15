Milano, rapina alle 4 del mattino in corso Buenos Aires: due arresti dopo la fuga

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Rapina all’alba in corso Buenos Aires, dove due giovani hanno minacciato un uomo per rubargli lo zaino. La rapina è durata pochi minuti: una pattuglia della polizia li ha intercettati poco dopo ed è scattato l’arresto. E’ successo intorno alle quattro del mattino di domenica 15 marzo. La vittima è un 67enne bulgaro. Stava camminando lungo il corso quando è stato avvicinato da due giovani, che lo hanno minacciato e sono riusciti a impossessarsi dello zaino.

Inserzioni

‍♂️ Fermati poco dopo dalla polizia

Proprio in quel momento una volante della polizia stava transitando nella zona. Gli agenti hanno individuato i due giovani e li hanno fermati, recuperando lo zaino appena sottratto. I due sono stati arrestati e accusati di rapina . Si tratta di un 28enne originario del Gambia e di un 18enne del Senegal. Dopo le procedure di rito sono stati portati nel carcere di San Vittore.