Notte in bianco per i Vigili del fuoco di Varese: la neve blocca le strade, diversi alberi caduti

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Forte nevicata nel nord della provincia di Varese durante la notte fra il 14 e il 15 marzo. La neve abbondante ha bloccato le strade e provocato diversi disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono ancora impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente nelle zone più colpite. La situazione è complicata soprattutto tra la Valganna e Brinzio, dove la neve accumulata ha provocato la caduta di diversi alberi. In più punti le piante sono finte sulla carreggiata e hanno bloccato il passaggio dei veicoli, lasciando alcuni automobilisti impossibilitati a proseguire.

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Una notte di duro lavoro

I vigili del fuoco, durante tutta la notte, hanno lavorato per rimuovere gli ostacoli e liberare le strade. Le operazioni riguardano soprattutto il taglio delle alberature cadute e la messa in sicurezza delle aree interessate dalla nevicata.

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🚒 Rinforzi da tutta la regione

Per sostenere le squadre del comando dei vigili del fuoco di Varese sono atati attivati rinforzi provenienti da diversi comandi della Lombardia. Sul posto ci sono le squadre del comando di Milano, con i distaccamenti di Garbagnate Milanese e Inveruno. In supporto anche il comando di Monza e Brianza con i distaccamenti di Carate Brianza, Lazzate, Lissone e Vimercate. Sul territorio operano inoltre squadre provenienti dai comandi dei vigili del fuoco di Lecco e Brescia.

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Le squadre lavorano con mezzi fuoristrada e attrezzature specifiche per il taglio delle piante e la rimozione degli alberi caduti, così da liberare le carreggiate e permettere il ripristino della normale viabilità. Gli interventi stanno proseguendo anche nella mattinata del 15 marzo. L’obiettivo dei vigili del fuoco è completare la rimozione delle alberature e riportare le strade in condizioni di sicurezza nelle aree più colpite dal maltempo, che dovrebbe durare ancora come allerta giallo di protezione civile fino almeno questa sera.