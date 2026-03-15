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Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

hashish. Milano, stazione Centrale. Minorenne arrestato con hashish e coltello in piazza Luigi di Savoia - 15/03/2026
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Milano, stazione Centrale. Minorenne arrestato con hashish e coltello in piazza Luigi di Savoia

Redazione CNNZ
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Un minorenne è stato arrestato ieri pomeriggio in piazza Luigi di Savoia dopo un controllo della polizia locale. Il ragazzo è stato fermato mentre si trovava seduto su un ciclomotore e, secondo quanto ricostruito dagli agenti, tentava di avvicinare alcuni coetanei che passavano nella zona.

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La pattuglia ha visto il comportamento sospetto durante il servizio di controllo del territorio. Il giovane era seduto sul ciclomotore e provava ad approcciare altri ragazzi che transitano nella piazza, un comportamento che ha attirato l’attenzione. Inoltre, quando si è accorto della presenza della polizia, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Il tentativo di fuga è durato poco: gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato.

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‍♂️ Droga, bilancino e un coltello a doppia lama

Durante la perquisizione personale gli agenti gli hanno trovato addosso 45 grammi di hashish suddivisi in più dosi e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane aveva anche un bilancino di precisione, utilizzato normalmente per pesare le singole dosi di stupefacente. Nello zaino è stato trovato anche un coltello a doppia lama, descritto come un pugnale. Alla luce di quanto emerso dal controllo, il minorenne viene arrestato dagli agenti con l’accusa legata alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

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