Milano, spaccio in via Padova: arrestato un 27enne, il giorno prima era stato fermato per furto

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Un altro intervento in via Padova, dove durante un servizio di pattuglia gli agenti della polizia locale hanno arrestato un algerino di 27 anni sorpreso mentre vendeva stupefacenti. E’ successo mentre gli agenti stanno effettuando un controllo del territorio lungo la strada. Durante il passaggio della pattuglia, i vigili hanno assistito direttamente alla cessione di droga da parte dell’uomo a un’altra persona. Il 27enne è stato immediatamente fermato e identificato.

Inserzioni

Un record?

Gli accertamenti effettuati sul posto al momento dell’arresto per spaccio, hanno rilevato che il 27enne era stato già stato arrestato il giorno precedente per un furto avvenuto in un hotel. Lo avevano colto in flagranza. Dopo il fermo, ieri mattina era stato portato davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto. era stato rimesso in libertà. Il nuovo episodio avvenuto in via Padova è probabilmente un record: due arresti in meno di 24 ore.