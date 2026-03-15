Milano, coltello da 20 centimetri e droga in via Padova: arrestato un 23enne

Letture: 1.574

Una lite tra due giovani in via Padova, a Milano, poco prima della mezzanotte di ieri, si è conclusa con l’arresto di un 23enne dopo l’intervento della polizia locale. Gli agenti hanno visto i due mentre discutevano animatamente in strada e hanno deciso di avvicinarsi per capire cosa succedeva. I due giovani – entrambi di origine egiziana – stavano discutendo con toni sempre più accesi. All’improvviso uno dei due, un ragazzo di 23 anni, ha estratto un coltello con una lama lunga oltre venti centimetri. La scena ha provocato la fuga immediata dell’altro giovane, che si allontanato di corsa per evitare il confronto. A quel punto gli agenti della polizia locale sono intervenuti direttamente per fermare il ragazzo armato.

Inserzioni

La droga nelle tasche

Il 23enne, che ha diversi precedenti, ha provato a opporre resistenza e gli agenti hanno dovuto impegnarsi molto per riuscire a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Una volta fermato, hanno controllato i suoi documenti e lo hanno perquisito. Addosso al giovane gli agenti hanno trovato circa 10 grammi di hashish, suddivisi in tre dosi, oltre a due pasticche di farmaci: una di oxycodone e una di Rivotril. Gli agenti hanno sequestrato anche il coltello utilizzato poco prima durante la lite. Gli agenti lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per il possesso del coltello.