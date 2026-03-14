Sustinente, rifiuti e cascinale pericolante: 2 denunciati dai carabinieri

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A Sustinente, nel Mantovano, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 76 anni e il figlio di 30 dopo un controllo ambientale che ha portato alla scoperta di un deposito incontrollato di rifiuti in un cascinale di Serravalle a Po. Secondo quanto ricostruito dai militari, il più anziano stava scaricando dal furgone materiale metallico in un’area di pertinenza del fabbricato, poi risultata piena di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Inserzioni

Area e cascinale sotto sequestro

Nel sopralluogo i militari hanno trovato parti meccaniche di autoveicoli, serbatoi Gpl, pneumatici, caldaie, condizionatori, termosifoni e materiale edile di risulta, comprese lastre di eternit. Anche il cascinale è stato indicato come pericolante, con porzioni già collassate e buche aperte nell’area esterna. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mantova. Area, furgone e fabbricato sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.