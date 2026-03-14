Milano, truffa all’anziana in via Neera: arrestato un 52enne

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Un pluripregiudicato italiano di 52 anni è stato arrestato in flagranza, con l’accusa di truffa aggravata, dagli agenti dei Falchi della Sesta sezione in via Neera. I poliziotti lo hanno notato mentre entrava e poi, dopo pochi minuti, usciva da uno stabile con un atteggiamento che li ha insospettiti. Aveva con sè una piccola borsa della spesa piena di gioielli. C’erano 315 grammi d’oro e 20 grammi argento, per un totale di circa 335 grammi, in medagliette sacre, orologi, spille e bracciali. C’erano anche 4 fedi matrimoniali. Per i poliziotti è stata la conferma che qualcosa, nello stabile, era successa.

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‍♂️ I preziosi restituiti alla vittima

Poco prima, infatti, un’anziana di 86 anni, ipovedente, era stata contattata al telefono da una persona che si era finta appartenente alla guardia di finanza, che le aveva prospettato delle conseguenze giudiziarie legate a una rapina compiuta con un veicolo riconducibile alla famiglia, le aveva detto in effetti che all’interno di casa sua potevano essere stati nascosti i gioielli rubati, e che avrebbero mandato un uomo in borghese a controllare e a prenderli. In stato confusionale la donna aveva preparato i preziosi da mostrare all’uomo, presentatosi poi in casa.

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Infatti il 52enne, un trasfertista arrivato da Napoli il 12 marzo, per concludere questo genere di truffe, si ere presentato alla porta come agente delal guardia di finanza, aveva detto alla donna di mettere i gioielli sul pavimento, poi aveva scelto i migliori, fra cui le fedi nuziali della vittima, dei suoi genitori e del marito defunto, e li aveva messi nella borsa, uscendo subito dal palazzo. Lì lo aspettavano i Falchi. Quando lo hanno fermato era al telefono, probabilmente con la telefonista del centralino organizzato a Napoli. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Il 52enne è stato portato nel carcere di San Vittore. dove è arrivato giusto in tempo per pranzo.