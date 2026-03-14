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Fondazione Ticino Olona. Legnano, concerto sold out per i 20 anni della Fondazione Ticino Olona - 14/03/2026
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Legnano, concerto sold out per i 20 anni della Fondazione Ticino Olona

Redazione CNNZ
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A Legnano la Fondazione Ticino Olona festeggerà i suoi 20 anni con un concerto già sold out al Teatro Tirinnanzi. L’appuntamento è fissato per il 22 marzo alle 20.45 e porterà sul palco la Fabio Treves Band con la partecipazione di Blue Lou Marini, storico sassofonista dei Blues Brothers.

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Prenotazioni esaurite in poche ore

La fondazione ha scelto la musica come linguaggio per celebrare passato, presente e futuro della propria attività sul territorio e per rafforzare il legame con la comunità. Le prenotazioni sono andate esaurite in cinque o sei ore dall’apertura, segnale di un forte interesse per l’iniziativa. Il concerto sarà uno degli appuntamenti simbolici con cui l’ente intende dedicare questo anniversario alla comunità locale.

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