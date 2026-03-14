Legnano, concerto sold out per i 20 anni della Fondazione Ticino Olona
A Legnano la Fondazione Ticino Olona festeggerà i suoi 20 anni con un concerto già sold out al Teatro Tirinnanzi. L’appuntamento è fissato per il 22 marzo alle 20.45 e porterà sul palco la Fabio Treves Band con la partecipazione di Blue Lou Marini, storico sassofonista dei Blues Brothers.
Prenotazioni esaurite in poche ore
La fondazione ha scelto la musica come linguaggio per celebrare passato, presente e futuro della propria attività sul territorio e per rafforzare il legame con la comunità. Le prenotazioni sono andate esaurite in cinque o sei ore dall’apertura, segnale di un forte interesse per l’iniziativa. Il concerto sarà uno degli appuntamenti simbolici con cui l’ente intende dedicare questo anniversario alla comunità locale.