Legnano, concerto sold out per i 20 anni della Fondazione Ticino Olona

La fondazione ha scelto la musica come linguaggio per celebrare passato, presente e futuro della propria attività sul territorio e per rafforzare il legame con la comunità. Le prenotazioni sono andate esaurite in cinque o sei ore dall’apertura, segnale di un forte interesse per l’iniziativa. Il concerto sarà uno degli appuntamenti simbolici con cui l’ente intende dedicare questo anniversario alla comunità locale.

Redazione CNNZ

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