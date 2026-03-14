Mantova, Castiglione delle Stiviere, incontro Auser con i carabinieri contro le truffe agli anziani

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A Castiglione delle Stiviere i carabinieri della stazione locale hanno incontrato i cittadini al centro Auser per parlare di truffe ai danni delle persone anziane. L’appuntamento del 12 marzo è stato dedicato alla prevenzione e ha richiamato una partecipazione ampia, con l’obiettivo di spiegare le tecniche più usate dai truffatori e i comportamenti utili per difendersi.

Inserzioni

I consigli per riconoscere i raggiri

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati alcuni casi ricorrenti: i finti operatori bancari che chiedono bonifici su conti di sicurezza, i falsi addetti di luce e gas e i sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine che parlano di incidenti o cauzioni da pagare. Il comandante Gianluca Noventa ha invitato a denunciare sempre anche i tentativi di truffa, così da aiutare gli investigatori a ricostruire con precisione il fenomeno sul territorio.