Asola, 80 alunni incontrano i carabinieri per la cultura della legalità

Durante l’incontro il comandante della stazione, Enrico Giovanardi, si è soffermato sull’uso consapevole dei social network, sui rischi collegati, su bullismo e cyberbullismo e sul ruolo delle istituzioni nella tutela delle vittime. L’iniziativa, organizzata in sinergia con la dirigente scolastica Luisa Bartoli, rientra nel progetto promosso dall’Arma per avvicinare i più giovani ai temi del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della tutela dell’ambiente.

Ad Asola i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo carabinieri forestali di Castiglione delle Stiviere e al personale del Parco di Bosco Fontana, hanno incontrato gli alunni delle classi quinte della primaria dell’istituto comprensivo. La mattinata del 13 marzo ha coinvolto circa 80 studenti in un confronto dedicato alla cultura della legalità.

Redazione CNNZ

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