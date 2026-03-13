Turbigo, il nodo idraulico si illumina di tricolore per la Giornata dell’acqua

Letture: 2.463

Il nodo idraulico di Turbigo, nel Milanese, si è illuminato di tricolore nella serata di giovedì 12 marzo per richiamare l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche e sulla sicurezza idraulica del territorio. L’iniziativa rientra nella manifestazione nazionale “Idrovore Tricolori”, promossa da ANBI, l’Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. A partire dalle 19.30, impianti idraulici e centrali idrovore di tutta Italia si sono accesi con i colori della bandiera italiana per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sull’importanza delle infrastrutture idriche e della manutenzione del territorio. Nel Milanese l’iniziativa ha coinvolto il Consorzio Est Ticino Villoresi, che ha scelto di illuminare proprio il nodo idraulico di Turbigo.

💧 Un messaggio sulla gestione dell’acqua

Secondo ANBI l’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulla centralità dell’acqua, una risorsa sempre più strategica sia per lo sviluppo economico sia per la sicurezza ambientale. In Italia operano 141 consorzi di bonifica e irrigazione, con oltre ottomila operatori impegnati nella gestione di una rete idraulica lunga circa 230mila chilometri. Si tratta di un sistema capillare che distribuisce l’acqua necessaria a circa 3,8 milioni di ettari di terreni agricoli destinati alla produzione alimentare.

La rete idraulica svolge anche una funzione fondamentale per la sicurezza del territorio. Oltre novecento centrali idrovore consentono infatti di mantenere abitabili vaste aree di pianura, comprese zone costiere che si trovano sotto il livello del mare e che, senza queste infrastrutture, rischierebbero di diventare acquitrinose.

🌍 Le sfide tra clima e infrastrutture

L’iniziativa punta anche a sollecitare nuovi investimenti nella manutenzione e nello sviluppo delle infrastrutture idriche. Tra le priorità indicate da ANBI ci sono il piano di efficientamento della rete idraulica, composto da centinaia di interventi sul territorio, e il progetto dei bacini multifunzionali per la raccolta dell’acqua.

Queste opere, oltre a migliorare la gestione delle risorse idriche, potrebbero contribuire alla prevenzione degli effetti della crisi climatica e dei fenomeni meteo estremi sempre più frequenti.

💡 Turbigo tra gli impianti illuminati

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha aderito all’iniziativa nazionale illuminando il nodo idraulico di Turbigo. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Panperduto, l’impianto nel Milanese diventa uno dei punti simbolici dell’evento, pensato per promuovere una maggiore consapevolezza sulla gestione dell’acqua e sulla prevenzione del rischio idraulico. L’accensione degli impianti tricolori avviene in contemporanea in tutta Italia. A dare simbolicamente il via all’iniziativa è l’impianto idraulico di Focene, a servizio dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.