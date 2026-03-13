Malpensa, allarme carrello su volo Ryanair da Catania: atterraggio in sicurezza

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All’aeroporto di Milano Malpensa, attorno alle 22.30 di giovedì 12 marzo, un volo Ryanair proveniente da Catania ha segnalato una possibile anomalia al carrello di atterraggio. Le procedure di emergenza sono state attivate immediatamente. Il velivolo, un Boeing 737-8AS identificato con la sigla FR1071, ha contattato la torre di controllo durante le fasi di avvicinamento segnalando il possibile problema tecnico al sistema del carrello e in pochi minuti lo scalo ha predisposto il dispositivo di sicurezza previsto in questi casi, con vigili del fuoco e mezzi di soccorso pronti lungo la pista. L’atterraggio si è poi concluso senza conseguenze e l’emergenza è rientrata poco dopo.

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🚒 Vigili del fuoco e soccorsi schierati in pista

Ricevuta la segnalazione del comandante, l’aeroporto ha attivato i protocolli previsti per un possibile atterraggio di emergenza. L’area operativa vicino al Terminal 2 è stata rapidamente presidiata da diverse squadre dei vigili del fuoco aeroportuali, mentre ambulanze e mezzi di soccorso si sono posizionati lungo la pista pronti a intervenire in caso di necessità. Anche il personale di terra è stato messo in stato di massima allerta mentre il velivolo completava le manovre di avvicinamento allo scalo varesino.

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✈️ Atterraggio regolare e nessun ferito

Nonostante la segnalazione iniziale, il Boeing della compagnia irlandese è riuscito ad atterrare senza problemi. Il carrello ha funzionato regolarmente durante il contatto con la pista e l’aereo ha poi raggiunto autonomamente la piazzola di sosta, accompagnato dai mezzi di emergenza come previsto dalle procedure di sicurezza. Non si registrano feriti tra i passeggeri e l’equipaggio e non sono stati segnalati danni alle infrastrutture aeroportuali. L’allarme è rientrato poco dopo l’atterraggio e l’operatività dello scalo è tornata alla normalità.