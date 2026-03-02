Busto Garolfo, Dairago e Buguggiate: a marzo tornano le visite gratuite di prevenzione oncologica della Bcc

Letture: 1.361

Tra Busto Garolfo, Dairago e Buguggiate a marzo ripartono le visite gratuite di prevenzione oncologica promosse dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate con Ccr Insieme Ets e Salute Donna di Magenta. Il calendario prevede sei appuntamenti, rivolti ai residenti dei Comuni coinvolti e, in alcuni casi, ai soci della Mutua di comunità della banca. Le nuove date, spiega l’istituto, proseguiranno anche nei mesi successivi con ulteriori tappe sul territorio.

Il programma parte domenica 9 marzo a Busto Garolfo e nella frazione di Olcella: la dottoressa Bohm effettuerà visite senologiche dedicate a residenti e soci della Mutua. Per la banca è un ritorno “strutturato” a un percorso già avviato negli anni scorsi, con l’obiettivo di rafforzare diagnosi precoce e cultura della prevenzione, in particolare per la salute del seno.

🩺 Calendario di marzo: senologia e dermatologia

Il secondo appuntamento è mercoledì 19 marzo a Dairago, con visite senologiche a cura del dottor Sala, aperte a residenti e soci della Mutua. Lo stesso medico tornerà mercoledì 26 marzo a Buguggiate per un’altra giornata di visite senologiche, ancora una volta per residenti e soci.

Il calendario inserisce anche una data dedicata alla prevenzione dermatologica: martedì 25 marzo a Busto Garolfo, nella frazione di Olcella, il dottor Rasponi svolgerà visite dermatologiche riservate a residenti e soci della Mutua, con focus su controlli della pelle e prevenzione.

Il 31 marzo sono previsti due appuntamenti distinti: a Busto Garolfo, frazione Olcella, il dottor Sala farà visite senologiche riservate esclusivamente ai soci della Mutua; nello stesso giorno, a Dairago, le visite senologiche saranno aperte sia ai residenti sia ai soci.

🤝 La rete sul territorio e come viene presentata l’iniziativa

Nel comunicato, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi collega l’iniziativa al ruolo della banca sul territorio, mentre Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, sottolinea l’obiettivo di “prossimità”: più date in Comuni diversi per facilitare l’accesso ai controlli, riducendo spostamenti e ostacoli pratici.

Le visite rientrano in un progetto che coinvolge anche i Comuni e Salute Donna di Magenta. Per informazioni operative (prenotazioni, sedi e modalità di accesso) la banca rimanda ai canali organizzativi dell’iniziativa e alle comunicazioni locali legate ai singoli appuntamenti.