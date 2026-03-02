Ossona, tentata truffa dello specchietto in via Villoresi: Fiat 500 grigio scuro in fuga

Letture: 2.573

A Ossona, in via Eugenio Villoresi, verso le 11 del mattino è stato segnalato un tentativo di truffa dello specchietto. Protagonisti, secondo quanto riferito, gli occupanti di una Fiat 500 grigio scuro, modello sportivo di recente immatricolazione, probabilmente Abarth. Il veicolo era parcheggiato in un tratto della stretta via quando, al passaggio di un’auto, sarebbe stato lanciato dal finestrino un oggetto e una sostanza vischiosa e colora te contro la carrozzeria del mezzo in transito.

Subito dopo, dalla Fiat 500 sono partiti colpi di clacson e abbaglianti per indurre la vittima prescelta a fermarsi. Una volta accostata, gli occupanti della Fiat 500 avrebbero chiesto denaro per un presunto danno, proponendo anche la compilazione della constatazione amichevole.

🚓 La fuga dopo la richiesta di intervento

La situazione è cambiata quando è stato chiesto di far intervenire la Polizia Locale: a quel punto gli occupanti dell’auto si sono allontanati rapidamente, senza attendere ulteriori verifiche, cosí il tentativo non è andato a segno.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Polizia Locale e carabinieri sono stati avvisati e hanno ricevuto la descrizione del veicolo. L’invito, in casi simili, è di non consegnare denaro e di contattare immediatamente le autorità per ogni accertamento.