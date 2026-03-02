Alba, Mudet riapre l’8 marzo: 3 visite guidate gratuite al Museo del Tartufo

Letture: 2.421

Ad Alba l’8 marzo riapre al pubblico il Mudet, Museo del Tartufo: tre visite guidate gratuite accompagneranno i visitatori nel percorso permanente. Le sessioni sono curate dal Centro Studi sul Tartufo e sono comprese nel biglietto di ingresso, con partenza alle 11, alle 15.30 e alle 17.

La giornata segna l’avvio di una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il patrimonio culturale e scientifico legato al Tuber magnatum Pico. La riapertura arriva dopo alcune settimane di visite su prenotazione dedicate ad associazioni e alle attività didattiche del progetto “Sottobosco”, in un percorso di co-progettazione tra Comune e Centro studi.

🍄 Dentro il museo: storia, biologia e “cerca-tartufo”

Durante le tre visite dell’8 marzo, le guide del Mudet accompagneranno il pubblico tra storia, biologia e tradizioni legate al tartufo, seguendo il percorso espositivo permanente. Tra i contenuti in mostra c’è anche “Truffle Hunters and Their Dogs” del fotografo Steve McCurry: un racconto per immagini dei cercatori di tartufi e dei loro cani, con un focus sul legame tra uomo, animale e territorio.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Cultura Caterina Pasini indicano la riapertura come un’occasione per rilanciare il museo come luogo di incontro tra arte, scienza e comunità, invitando i cittadini a partecipare alle visite.

📩 Prenotazioni e informazioni utili

Per partecipare alle visite guidate gratuite è consigliata la prenotazione scrivendo a info@tuber.it. Per informazioni aggiornate su orari e iniziative, il Comune rimanda anche ai canali turistici ufficiali di Alba e il sito visitalba.it.