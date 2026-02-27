Milano, San Siro. Valigie rubate sul treno: li tradisce il gps, arrestati

Letture: 4.291

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti la sera del 26 febbraio 2026, in via Morgantini, a Milano, San Siro arrestando due uomini con l’accusa di ricettazione e recuperando l’intera refurtiva grazie al sistema di geolocalizzazione presente negli effetti personali. Il furto dei bagagli era avvenuto a danno di un turista tedesco sul treno Roma Termini–Milano poche ore prima. In manette un 46enne algerino e un 35enne francese.

L’allarme è partito dalla segnalazione alla centrale operativa. La vittima, un 36enne tedesco, ha riferito di aver subito il furto dei bagagli mentre viaggiava sul convoglio diretto a Milano. All’interno delle valigie era attivo un dispositivo di tracciamento che ha indicato come ultima posizione un complesso condominiale in via Morgantini.

🚔 Geolocalizzazione decisiva: immobile cinturato

Ricevuta la posizione, i militari hanno avviato accertamenti mirati in stretto coordinamento con la centrale operativa. L’edificio è stato circondato per impedire vie di fuga, ma i due uomini sono stati intercettati mentre tentavano di allontanarsi da una finestra di un appartamenti sul retro dello stabile. Bloccati sul posto, sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto l’intera merce sottratta al turista, poi restituita al legittimo proprietario.

🚔 Arresto per ricettazione in concorso

I due fermati sono stati arrestati per ricettazione in concorso. Dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori in ambito ferroviario e urbano.