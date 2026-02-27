News Zoom

Nerviano. Nerviano, smonta l’auto e lascia tutto sull’aiuola: identificato e denunciato - 27/02/2026
Nerviano, smonta l’auto e lascia tutto sull’aiuola: identificato e denunciato

Nerviano, abbandono di rifiuti in via Caimi: la centrale operativa del Comando Unico riceve la segnalazione in mattinata e invia una pattuglia sul posto. Gli agenti del Nucleo Radiomobile accertano la presenza di numerosi pezzi di autovettura lasciati su un’aiuola e avviano subito gli accertamenti per risalire al responsabile. Sul terreno erano stati abbandonati paraurti, componenti plastiche interne, convogliatori d’aria, tubazioni in gomma, parti metalliche, un filtro dell’aria e altri frammenti riconducibili allo smontaggio di un’auto. Il materiale era sparso in modo evidente e visibile dalla strada.

🚓 Intervento e identificazione del responsabile

Grazie alle informazioni raccolte nell’immediatezza e alle verifiche svolte sul posto, gli agenti riescono a identificare l’autore dell’abbandono incontrollato. Si tratta di un uomo di origine marocchina che dimora all’interno di un camper. Agli operatori ha spiegato di aver ricevuto in regalo un’auto e di averla riparata utilizzando pezzi recuperati da sfasciacarrozze. Le parti sostituite, secondo quanto riferito, sarebbero state lasciate sull’aiuola perché non sapeva dove conferirle. Per lui è scattata la denuncia per abbandono di rifiuti ai sensi del Testo unico ambientale. I rifiuti sono stati rimossi immediatamente e l’area è stata ripristinata.

🔎 Verifiche sull’auto in uso

Sono in corso ulteriori accertamenti sul veicolo trovato in possesso dell’uomo, per verificare la regolarità della posizione e la provenienza dei componenti utilizzati per la riparazione. Dal Comando ricordano che la tempestività delle segnalazioni è determinante per consentire interventi rapidi ed efficaci. Le comunicazioni devono essere inoltrate direttamente alla centrale operativa, così da permettere un’attività immediata sul territorio.

