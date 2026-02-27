Milano. Porta Venezia. Gravissimo incidente. Deraglia il tram 9: 2 morti e tanti feriti

Letture: 5.690

La chiamata al 112 è delle 16.12. Un incredibile incidente ha portato al deragliamento di un tram della linea 9 in via Vittorio Veneto, ai giardini di Porta Venezia. Il tram era diretto verso Porta Genova e stava innestandosi dalla corsia riservata che costeggia i giardini Montanelli verso via Lazzaretto. Invece ha deragliato, per cause ancora da definire, e ha colpito la vetrina di un bar. Il bilancio è terribile: un uomo di 60 anni, residente a Rozzano, ha perso la vita, un altro uomo, prima portato all ospedale di Niguarda in codice rosso, è stato dichiarato morto una volta arrivato in pronto soccorso. Il 60enne era un passante investito dal tram. L’altra vittima un passeggero, un uomo senza fissa dimora che si trovava sul tram. Altre 6 persone sono in codice giallo e 32 feriti in codice verde.

I primi rilievi

Il tram 9, per cause in fase di accertamento, si è sganciato dalla linea ferrata ed è uscito dai binari andando a schiantarsi contro la vetrina di un’attività commerciale all’angolo con via Lazzaretto. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di diversi passeggeri e di alcuni pedoni. Secondo i dati sanitari aggiornati, si confermano le due vittime. Una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata estratta dai Vigili del Fuoco.

Sul posto i mezzi del coordinamento grandi emergenze di Areu, con ambulanze, automediche auto infermierstiche, 25 vigili del fuoco con 5 mezzi , uomini della polizia locale di Milano , del coordinamento Atm di superficie e della polizia di stato. Non si sa ancora cosa possa aver ausato il deragliamento dai binari.

Tante ambulanze e tanti feriti

Areu, l’agenzia di emergenza e urgenza della lombardia, ha inviato 3 auto mediche, un’auto infermieristica, 13 ambulanze delle numerose associazioni del 118 e 3 mezzi di coordinamento per le maxi emergenze. I feriti in verde sono stati accompagnati in ospedale con i pulmini messi a disposizione dalla protezione civile di Milano. le ambulanze stanno valutando e trasportando in ospedale i casi meno urgenti, ma comunque bisognosi di cure. Tanti gli ospedali coinvolti e pronti a ricevere i feriti in pronto soccorso. Si attendono altri aggiornamenti.

Le cause del deragliamento

Al momento le cause dell’ incidente non sono ancora note. Una volta evacuati i feriti, sarà la procura a vagliare i rapporti e i verbali degli operatori che si sono recati sul posto e a delegare le indagini tecniche. Attualmente i Vigili del fuoco stanno riportando la zona in sicurezza e spostando il tram. Nelle prossime ore si saprà di più. Dalle foto e dai video parrebbe che il tram venisse dal bastioni di porta Venezia e abbia deragliato nel momento in cui stava effettuando la curva di via Lazzaretto. Un tram fuori dalle rotaie è completamente fuori controllo. Con il muso è finito quindi nella vetrina del bar sull’angolo fra via Lazzaretto e via Vittorio Veneto.

Traffico in tilt nella zona

In questo momento atm ha comunicato la modifica di diverse linee di trasporto di superfice. Il Tram 1 è sostituito da bus tra Repubblica e il capolinea di Greco, il Tram 5 non fa servizio tra piazza Ascoli e Stazione Centrale/via Tonale. In alternativa va usata la M2. linea verde. Il Tram 9 è sostituito da bus tra viale Piave e il capolinea di Stazione Centrale. e il Tram 33 non fa servizio tra piazza Ascoli e viale Monte Santo.