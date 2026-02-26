Milano, rapina e pestaggio davanti alla Stazione Centrale: arrestato 18enne dopo la fuga in stazione

Letture: 2.489

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 febbraio 2026, intorno alle 20, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un 18enne algerino con l’accusa di rapina aggravata. L’intervento è scattato in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, dove poco prima un uomo di 51 anni, italiano e ipovedente, è stato aggredito e derubato del telefono cellulare.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha colpito la vittima con calci e pugni per poi impossessarsi dello smartphone e tentare la fuga. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto.

🚔 Arma dei Carabinieri – fermato mentre tenta la fuga

I militari, raccolta una descrizione dettagliata del presunto aggressore, lo hanno rintracciato poco dopo all’interno della stazione ferroviaria mentre cercava di dileguarsi tra i viaggiatori. È stato bloccato e trovato in possesso del telefono appena sottratto, poi restituito al proprietario.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice verde all’Ospedale Niguarda. I medici hanno refertato contusioni multiple giudicate guaribili in quindici giorni. Il 18enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.