Abbiategrasso. Tamponamento fra un treno e un auto

Ad Abbiategrasso, in via Maggi Carlo Maria, all’ingresso del paese, un treno della linea Mortara-Rogoredo ha urtato un’auto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 17: nessun ferito grave, ma linea ferroviaria è interrotta e trecento passeggeri sono stati fatti scendere. L’impatto è avvenuto mentre il convoglio stava viaggiando a bassa velocità, a circa 300 metri dalla stazione ferroviaria; a bordo dell’auto c’erano due anziani, mentre sul treno viaggiavano circa trecento persone. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia ferroviaria.

Il tamponamento

La chiamata alla centrale operativa del 112 è delle 16.59. Il treno era partito dalla stazione circa 3 minuti prima. l’ incidente ferroviario è avvenuto poco dopo, a uno dei pochi passaggi a livello con le sbarre rimasti sulla linea, in via Maggi. Alla chiusura delle sbarre l’auto si è trovata ancora troppo vicina alle rotaie ed è stata speronata dal treno che viaggiava a meno di 30 km all’ora, come è di protocollo in quella tratta che attraversa la città. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

I soccorritori della Croce Bianca di Magenta e gli infermieri giunti conun’auto infermieristica dell’Aat Milano si sono occupati di tre persone: il macchinista, un uomo di 26 anni e gli occupanti dell’auto, una donna di 76 anni e un uomo di 77. L’urto non ha provocato feriti e bisognosi di trasporto in ospedale nemmeno fra i 300 passeggeri che erano a bordo del treno.

🚒 Vigili del fuoco area messa in sicurezza

In via Maggi sono arrivati i vigili del fuoco di Abbiategrasso, Corbetta e dalla sede centrale di Milano via Messina, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto, e per evacuare i passeggeri del treno che si trovavano a poca distanza dalla stazione. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, la Polizia ferroviaria regionale e i tecnici di Rfi Dccm Lombardi, per le verifiche sulla linea .

👮‍♂️ Passeggeri fatti scendere e linea interrotta

Nel giro di poco tempo i circa trecento passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati dai vigili del fuoco verso la vicina stazione ferroviaria di Abbiategrasso per proseguire il viaggio con soluzioni alternative, cioè autobus sostitutivi e di linea. La linea Mortara-Rogoredo è rimasta interrotta alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.