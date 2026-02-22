Abbiategrasso Attiva incontra il sindaco Nai: teatro, data center e processo Hydra

Letture: 2.596

Ad Abbiategrasso, nell’ultimo anno di mandato del sindaco Cesare Nai, il gruppo Abbiategrasso Attiva ha incontrato il primo cittadino per fare il punto su teatro, data center, sicurezza e processo Hydra, confermando il sostegno alla maggioranza ma chiedendo un rafforzamento del confronto interno.

Inserzioni

L’incontro si è svolto il 19 febbraio 2026. Secondo quanto riferito dal gruppo civico in un comunicato stampa, il confronto è stato definito aperto e costruttivo e ha riguardato alcuni dei temi centrali dell’agenda amministrativa in vista della conclusione del mandato.

Inserzioni

🎭 Cine-Teatro Nuovo e data center: i progetti sul tavolo

Tra i punti affrontati c’è il futuro del Cine-Teatro Nuovo. Abbiategrasso Attiva riferisce che il sindaco avrebbe avviato interlocuzioni con le autorità ecclesiastiche, che si sarebbero dette disponibili a concedere l’uso dell’immobile al Comune attraverso un accordo ancora da definire. Sono in corso verifiche catastali propedeutiche alla possibile intesa. Solo dopo questo passaggio, spiega il gruppo, l’Amministrazione potrà valutare un intervento di ristrutturazione della struttura.

Inserzioni

Altro capitolo riguarda la realizzazione di tre data center sul territorio comunale. Nel comunicato si parla di un investimento ritenuto strategico, con possibili ricadute economiche e occupazionali per la città. Non vengono indicati tempi o dettagli progettuali, ma il gruppo esprime una valutazione positiva sull’operazione.

🏟️ Sport e processo Hydra: le posizioni politiche

Sul fronte sportivo, Abbiategrasso Attiva richiama il progetto della Cittadella dello Sport, che secondo quanto riportato potrebbe essere sviluppato integrando una tensostruttura nell’attuale stadio. Anche in questo caso si tratta di un indirizzo politico illustrato durante il confronto con il sindaco.

Inserzioni

Spazio poi al processo Hydra. Il gruppo accoglie con favore la possibile costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso, precisando che – secondo quanto riferito – l’atto non sarebbe ancora stato notificato all’ente, rendendo quindi possibile tale scelta. Nel comunicato si sottolinea l’importanza di una comunicazione trasparente su temi legati alla legalità e alle infiltrazioni criminali.

👥 Sicurezza e metodo: sostegno con richiesta di più coesione

In materia di sicurezza urbana, Abbiategrasso Attiva evidenzia l’impegno del sindaco nel dialogo con i Comuni limitrofi e nel confronto con le forze dell’ordine, definendo il tema una sfida che richiede coordinamento e continuità istituzionale.

Inserzioni

Il comunicato contiene anche una riflessione politica interna: dal 2022 la maggioranza ha registrato dimissioni di consiglieri e momenti di divergenza su atti rilevanti, come la votazione dello statuto dell’azienda consortile. Pur ribadendo il sostegno alla maggioranza e alla Giunta, il gruppo chiede un rafforzamento del confronto interno, una programmazione condivisa su sicurezza e sviluppo e una comunicazione istituzionale più strutturata.

Abbiategrasso Attiva conclude affermando la volontà di contribuire con spirito costruttivo all’ultimo anno di mandato, con l’obiettivo di consolidare i progetti avviati e rafforzare la coesione della coalizione.