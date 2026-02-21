Nerviano, controlli al mercato: frode sulla tara, ambulante indagato

Letture: 2.548

A Nerviano, durante il mercato settimanale, la Polizia Locale ha effettuato controlli dopo alcune segnalazioni: secondo quanto comunicato dal Comando Unico Nerviano-Pogliano, sono emerse gravi irregolarità e per un fruttivendolo è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati per frode in commercio, legata alla mancata tara nelle pesature.

Inserzioni

I controlli si sono svolti nella mattinata di sabato 21 febbraio 2026. Il Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano ha impiegato una pattuglia del Nucleo Radiomobile, agenti della Polizia Annonaria in abiti civili e un ufficiale di coordinamento. Le verifiche hanno riguardato una bancarella di abbigliamento e un fruttivendolo.

Inserzioni

🚓 Polizia Locale al mercato: prezzi, scontrini e suolo pubblico

Nel caso della vendita di abbigliamento, gli agenti hanno segnalato la mancanza dei prezzi esposti e l’occupazione di circa 25 metri in più rispetto allo spazio assegnato. È stata inoltre contestata la mancata emissione degli scontrini fiscali: il commerciante avrebbe riferito di non essere ancora in grado di utilizzare il registratore di cassa, acquistato da poco tempo.

Inserzioni

Per le violazioni su prezzi e spazio occupato, il Comando riferisce di avere notificato una diffida a regolarizzare la posizione, richiamando il decreto legislativo 103 del 12 luglio 2024, che per alcune infrazioni e solo alla prima contestazione prevede la diffida in luogo della sanzione fino a un importo di 5mila euro. Resta comunque l’obbligo di corrispondere quanto dovuto per il suolo pubblico occupato oltre i metri autorizzati.

Per la parte fiscale, è prevista la trasmissione di un’informativa alla Guardia di Finanza per le verifiche e le eventuali sanzioni. Nel comunicato si riferisce inoltre che, anche alla presenza degli agenti, il commerciante avrebbe proseguito con le vendite senza emettere scontrini e senza registrare i corrispettivi.

Inserzioni

🚓 Frutta e bilance: sanzioni e indagine per frode in commercio

Per il fruttivendolo, la Polizia Locale segnala diverse irregolarità: assenza di prezzi per molti prodotti, tre bilance orientate in modo da non rendere visibile al cliente il display con pesi e importi, assenza del manuale HACCP e mancanza sul posto dei libretti metrici delle bilance. Sono state inoltre contestate occupazioni di spazi maggiori rispetto a quelli assegnati.

Per parte delle violazioni è stata emessa una diffida a regolarizzare la posizione. Per l’orientamento delle bilance e per l’assenza del manuale HACCP, sempre secondo quanto comunicato dal Comando, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3mila euro.

Inserzioni

La contestazione più grave riguarda la tara: nei controlli è stato rilevato che le bilance non erano impostate per l’azzeramento del peso di sacchetti, vassoi o altri involucri, con la conseguenza che i clienti avrebbero pagato il peso lordo. Per la Polizia Locale questa condotta configura un illecito penale e il commerciante è stato indagato in stato di libertà per frode in commercio.

🚓 L’invito ai cittadini: verificare prezzi e pesature

Dal Comune viene sottolineato che i controlli hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori, invitati a prestare attenzione ai prezzi esposti e a verificare che gli importi digitati corrispondano a quanto indicato e a quanto pesato. In caso di problemi, l’indicazione è di contattare la Polizia Locale.

Nel comunicato si riferisce infine che i controlli sono durati parecchie ore e che la notizia si è diffusa tra cittadini e ambulanti, con apprezzamenti rivolti agli operatori impegnati nelle verifiche.