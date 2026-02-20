Milano, viale Certosa. Si nasconde nel caveau della banca. Salvato, e arrestato, da carabinieri e Vigili del fuoco

Letture: 2.459

A Milano, in viale Certosa, un 24enne bengalese è stato arrestato per tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso nel caveau di una banca mentre cercava di forzare alcune cassette di sicurezza. L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è scattato nella tarda serata di ieri su segnalazione della vigilanza privata.

L’allarme è partito dal personale addetto alla sicurezza dell’istituto di credito. Attraverso il sistema di videosorveglianza, gli operatori hanno notato la presenza di un uomo all’interno del caveau, intento a manomettere le cassette di sicurezza. Dalle prime verifiche è emerso che il giovane si era introdotto in banca durante l’orario di apertura al pubblico ed era riuscito a raggiungere i locali sotterranei dove si trova il caveau, rimanendo poi chiuso all’interno.

🚔 Carabinieri e Vigili del Fuoco al lavoro per ore

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il caveau risultava inaccessibile. Le chiavi necessarie per l’apertura erano custodite in una cassaforte dotata di serratura temporizzata, programmata per sbloccarsi alle 8 del mattino successivo. Per accelerare le operazioni è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la cassaforte per recuperare le chiavi. Il caveau, verosimilmente danneggiato dall’interno, è stato poi aperto intorno alle 6 del mattino L’uomo è stato estratto e messo in sicurezza. Era in buone condizioni di salute.

Identificato in un cittadino bengalese di 24 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Sono in corso gli accertamenti per quantificare eventuali danni e verificare se vi siano state effettive manomissioni alle cassette di sicurezza.