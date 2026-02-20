Bernate Ticino, incidente sul lavoro. Muore operaio di 37 anni

Letture: 4.558

A Bernate Ticino, in via delle Vallogge di Sotto, un grave infortunio sul lavoro si è concluso con la morte di un operaio di 37 anni. di origini pakistane rimasto schiacciato fra un muletto e un machinario a all’interno della Azienda MondoSD. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 17.01.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti un elicottero dell’ elisoccorso da Milano Bresso, un’auto infermieristica dell’AAT Milano, un’ambulanza di Padana Emergenza di Milano, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Secondo le prime informazioni arrivate in redazione, il 37enne sarebbe rimasto schiacciato dal muletto contro un altro macchinario.

Nonostante il tempestivo intervento, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito ireversibili, il medico arrivato con l’elicottero non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. I Vigili del fuoco del comando di Milano Messina stano operando per recuperare lo sfortunato operaio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, La Procura della Repubblica di Milano è stata informata dell’evento. Verifiche e indagini su quando accaduto sono state affidate carabinieri e Ats.