Roncoferraro, scontro tra ambulanza e auto alla SP30: quattro persone al pronto soccorso

A Roncoferraro, Mantova, questa mattina, un’ambulanza e un’auto si sono scontrate lungo la SP 30, nella frazione di Villa Garibaldi, all’incrocio tra via Cesare Battisti e via Volta. Quattro persone sono state portate in ospedale: nessuna risulta in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione riportata, l’ambulanza della Croce Azzurra di Mantova stava raggiungendo un intervento di soccorso con lampeggianti e sirena in funzione. Nel superare l’incrocio regolato da semaforo con luce rossa, il mezzo d’emergenza ha impattato con un’autovettura che, nello stesso momento, aveva impegnato l’incrocio con luce verde.

🚑 Dinamica e soccorsi, quattro persone in ospedale

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 63 anni, residente a Castel d’Ario: è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale civile di Mantova, con condizioni giudicate non gravi. In ospedale sono finiti anche i tre occupanti dell’ambulanza, dipendenti della Croce Azzurra di Mantova, trasportati in codice verde: l’autista, 26 anni, di Ostiglia; un primo soccorritore, 52 anni, di Roncoferraro; un secondo soccorritore, 29 anni, di Mantova. Per tutti, in base ai primi riscontri, si è trattato di conseguenze lievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roncoferraro, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dello scontro.