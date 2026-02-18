News Zoom

Somma Lombardo, il “giro” notturno sul Sempione finisce nel bosco: arrestato il ladro seriale

A Somma Lombardo (Varese) i carabinieri hanno arrestato un 30enne italiano: secondo l’accusa avrebbe firmato 13 furti aggravati in esercizi commerciali. Il provvedimento, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio. I fatti contestati risalgono al periodo tra luglio e settembre 2024 e riguardano attività commerciali di Somma Lombardo e di altri Comuni lungo l’asse della statale 33 del Sempione: Casorate Sempione, Vergiate, Sesto Calende, Mornago, Cardano al Campo e Gallarate. Le denunce, spiegano i militari, sono arrivate in modo sistematico dalle vittime.

🚔 Il “modus operandi” e i colpi tra 100 e 400 euro

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si muoveva a piedi nelle ore notturne, puntando almeno un paio di obiettivi a notte. Dopo avere superato le misure di sicurezza dei locali, la prima mossa era svuotare il fondo cassa: per ogni esercizio, le somme indicate nel comunicato variano tra 100 e 400 euro. Dopo il denaro passava al resto dei locali e prendeva oggetti ritenuti facilmente rivendibili: tra quelli elencati ci sono televisori, telefoni cellulari, orologi, tablet e casse Bluetooth. Oltre al bottino, ci sono stati danni “ingenti” per gli esercenti.

🚔 Indagini tra sopralluoghi e videosorveglianza

A portare all’identificazione del 30enne, spiegano i carabinieri, è stata la collaborazione tra le Stazioni del territorio e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate. Gli elementi raccolti arrivano da sopralluoghi, rilievi tecnici e analisi di filmati di videosorveglianza pubblica e privata. L’uomo è stato deferito alla Procura di Busto Arsizio e, in esecuzione dell’ordinanza, è stato arrestato. La cattura, viene precisato nell’integrazione del comunicato, è avvenuta nei pressi di una zona boschiva intorno a Somma Lombardo. Per il 30enne si sono quindi aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.

