Legnano, arriva il “fuoriserie” dei pianoforti: Chopin sullo Steinway da 300mila euro

Domenica 22 febbraio a Legnano, al Teatro Tirinnanzi, va in scena il recital “Omaggio a Chopin”: al pianoforte il maestro Carlo Balzaretti, con uno Steinway Gran Coda dal valore dichiarato superiore ai 300mila euro. Il concerto inizia alle 17. Il programma è interamente dedicato a Frédéric Chopin e al Romanticismo: un percorso costruito per alternare pagine più intime a momenti di virtuosismo, con l’idea di mettere al centro l’ascolto e le sfumature della scrittura pianistica. Balzaretti, pianista e direttore del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, porta sul palco un repertorio che vive di dettagli e dinamiche. La serata, spiegano gli organizzatori, è pensata per valorizzare la cifra espressiva di Chopin, tra lirismo ed energia.

🎹 Uno Steinway Gran Coda sul palco del Tirinnanzi

A rendere l’appuntamento ancora più particolare è la scelta dello strumento: un pianoforte Steinway Gran Coda, indicato dagli organizzatori come uno strumento di alto profilo per potenza timbrica e resa delle sfumature. Un elemento che, nelle intenzioni, punta a esaltare colori e “respiri” di un repertorio in cui ogni dettaglio fa la differenza. L’iniziativa è organizzata dalle Scuole di Musica Paganini, con il patrocinio della Città di Legnano e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Per gli enti coinvolti, l’obiettivo è proporre sul territorio un evento culturale di qualità, con un interprete e uno strumento considerati di eccellenza. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.