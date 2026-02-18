Busto Garolfo, alle Poste ora fai anche il passaporto: riapre l’ufficio “Polis”

Letture: 3.242

A Busto Garolfo ha riaperto l’ufficio postale di corso Milano dopo i lavori di ristrutturazione: la sede entra nel progetto “Polis” di Poste Italiane e amplia i servizi disponibili, compresa la possibilità di presentare la richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto. La riapertura è stata comunicata il 17 febbraio.

Gli interventi hanno riguardato la sede e l’accessibilità: nuova pavimentazione, percorso tattile per non vedenti, illuminazione a led a basso impatto energetico e arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi. Nel comunicato si parla anche di miglioramenti legati a comfort ambientale e sicurezza. Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi ed energia, l’ufficio Polis mette a disposizione alcuni servizi della Pubblica Amministrazione. Tra quelli indicati ci sono servizi INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello OBIS M), certificati anagrafici e di stato civile, oltre alla richiesta per rilascio e rinnovo dei passaporti.

📄 Cosa cambia con “Polis” e gli orari dell’ufficio

Il progetto “Polis”, spiega Poste Italiane, punta a portare nei Comuni con meno di 15mila abitanti sportelli con servizi pubblici integrati, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare coesione economica e sociale e migliorare l’accesso ai servizi. L’ufficio postale di Busto Garolfo, in corso Milano, mantiene i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Nel quadro nazionale, Poste Italiane indica che i lavori legati al progetto sono stati avviati in oltre 5.780 uffici postali in Italia e che l’obiettivo è arrivare a 7.000 uffici “Polis” entro la fine del 2026.