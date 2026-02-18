News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

. Arluno, la rotonda “invisibile” e il tir si sdraia nel prato - 18/02/2026
ArlunoMilano città metropolitana

Arluno, la rotonda “invisibile” e il tir si sdraia nel prato

Ilaria Maria Preti
Letture: 5.803

Ad Arluno, sulla strada provinciale per Turbigo, un tir si è ribaltato intorno alle 10.30 di questa mattina, affrontando la nuova rotonda tra il ponte della Tav e il polo logistico. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vigili del fuoco. Non risultano feriti, ma la viabilità sulla provinciale in direzione Vittuone ha subito rallentamenti.

Il mezzo pesante arrivava dalla direzione di Ossona quando, affrontando la rotatoria, si è rovesciato su un fianco. Il camion ha terminato la corsa nel giardino della nuova struttura logistica che si trova a ridosso della provinciale. La cabina e il rimorchio sono rimasti coricati lateralmente, occupando parte dell’area verde esterna.

Secondo quanto ricostruito sul posto, il punto in cui è avvenuto l’incidente è caratterizzato da una rotonda decentrata rispetto al rettilineo della strada. L’innesto della rotatoria interrompe bruscamente la linearità della provinciale e, per chi proviene da Ossona, l’ingresso non è perfettamente allineato.

🚔 Carabinieri sul posto per i rilievi

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per gestire la circolazione, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante. Le operazioni si sono concentrate sulla stabilizzazione del tir. Non si registrano persone ferite.

🚒 Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

I Vigili del fuoco hanno operato per evitare ulteriori rischi riguardo la posizione del mezzo ribaltato. La rimozione del tir ha richiesto l’intervento di mezzi speciali per il sollevamento.La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del camion che, alle 11.30, erano appena iniziate.

La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri. Questo nuovo incidente riaccende l’attenzione sulla nuova rotatoria, realizzata tra il ponte dell’alta velocità ferroviaria e l’area logistica di recente costruzione. La sua funzione è quella di garantire una uscita e una entrata sicure per i camion della logistica, ma mancano ancora sistemi di segnalazione e di direzione della strada ed è spesso teatro di incidenti stradali, soprattutto di notte

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

