Roma, Italia-Georgia: incontro a Palazzo Marina per rafforzare la cooperazione in difesa e sicurezza

Letture: 2.150

Roma, a Palazzo Marina, Italia e Georgia si sono incontrate per rafforzare la cooperazione in difesa e sicurezza: al centro il Piano di Cooperazione 2026 e il lavoro comune sulle sfide internazionali. L’appuntamento si è svolto il 17 febbraio. Al tavolo il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il primo vice ministro della Difesa della Georgia Paata Patiashvili.

Inserzioni

Secondo quanto comunicato, l’incontro è stato dedicato a consolidare i rapporti bilaterali e ad approfondire temi di interesse comune, in un contesto definito “complesso” e segnato anche da minacce di tipo ibrido. La riunione si inserisce nel solco di contatti già avviati: viene richiamato, in particolare, un precedente confronto a margine del South-Eastern Europe Defence Ministerial Meeting (SEDM), che si è svolto a Sarajevo nel novembre scorso.

Inserzioni

🤝 Il Piano di Cooperazione 2026 e gli standard internazionali

Nella cornice della cooperazione tra i due Paesi, la Difesa italiana evidenzia il Piano di Cooperazione 2026, firmato a gennaio, come strumento per rafforzare l’interoperabilità tra le rispettive Forze Armate e favorire un allineamento agli standard internazionali. Nella nota viene anche sottolineato il valore della collaborazione come contributo alla stabilità del Caucaso meridionale. Perego, sempre secondo il comunicato, ha ribadito che la Difesa italiana continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione con la Georgia nel settore difesa e sicurezza, nel quadro di una visione condivisa di pace e stabilità.

Inserzioni

🌍 Dove si trova la Georgia

La Georgia è uno Stato indipendente del Caucaso meridionale, tra Europa orientale e Asia occidentale. Si affaccia sul Mar Nero e confina con Russia, Turchia, Armenia e Azerbaigian; la sua posizione la rende un’area strategica tra il bacino del Mar Nero e la regione caucasica, specie in questo periodo di tensione con la Russia.