Milano, San Siro: Lite per 100 euro in via Morgantini. Sorvegliato speciale 36enne arrestato. Aveva un’arma clandestina

A Milano, in via Morgantini, San Siro, ieri la polizia ha arrestato un uomo di 36 anni dopo una lite per un debito di 100 euro degenerata in minacce con una pistola. L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112: ora è indagato per minacce e per la detenzione di un’arma clandestina.

La segnalazione è arrivata in centrale operativa da un 42enne egiziano: al telefono ha riferito di stare litigando con una persona che conosce e di essere stato minacciato con un’arma, una pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che in strada, mentre cercavano un uomo armato, hanno notato un tizio che si nascondeva dietro un furgone.

L’uomo, un italiano di 36 anni, è stato subito controllato. Addosso non aveva nulla ma ai poliziotti ha raccontato di aver avuto,poco prima, una lite con un conoscente che gli doveva 100 euro.

👮‍♂️ La pistola trovata sopra l’armadio

Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire e con lui hanno raggiunto la sua abitazione in via Morgantini. Durante la perquisizione domiciliare, sopra un armadio, è stata trovata una pistola lancia-razzi di colore nero.

L’arma è stata sequestrata e sottoposta a perizia tecnica e balistica. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un’arma che può sparare proiettili e che può essere classificata come arma clandestina, cioè non registrata nell’albo delle armi, equiparata a un’arma da sparo.

Per il 36enne è scattata quindi la denuncia per minacce ma è stato arrestato per porto di armi clandestine. A suo carico infatti risultano già misure di prevenzione: è un sorvegliato speciale, indossa il braccialetto elettronico e ha un divieto di avvicinamento nei confronti di una donna. Abbastanza per prendere delle misure in piú in via cautelare se va in giro con un ‘arma. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica della lite.