Abbiategrasso. Esce dal supermercato con la refurtiva in braccio: bloccato dai carabinieri

Ilaria Maria Preti
Ad Abbiategrasso i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 29enne senza fissa dimora per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che in mattinata erano intervenuti davanti a un supermercato cittadino. L’uomo, già noto alla giustizia, è stato bloccato mentre usciva dal punto vendita con diversi capi di abbigliamento prelevati poco prima dagli scaffali. Era uscito senza pagarli. I militari lo tenevano d’occhio per una serie di furti su auto segnalati negli ultimi giorni in città e lo hanno notato all’uscita dell’esercizio commerciale, con la merce fra le braccia.

Ne è nato un inseguimento a piedi, concluso poco distante, durante il quale il 29enne ha tentato di colpire i carabinieri. E’ stato subito bloccato e ammanettato. Durante la perquisizione personale gli hanno trovato addosso un rasoio elettrico che sarebbe stato rubato nel corso della stessa mattinata in un altro supermercato della zona, un martelletto frangivetro e altri oggeti, probabilemnte rubata ad altre persone, o all’interno di auto. Tutto il materiale è stato sequestrato e i carabinieri stanno cercando i prorpietari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Pavia, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di convalida. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto della presunzione di innocenza, eventuali responsabilità definitive saranno accertate solo con sentenza irrevocabile. Una frase che è necessario dire anche l’essere sopresi con i braccio della merce non pagata, e aver tentato la fuga alla vista dei carabinieri, lascia molto poco spazio alle interpretazioni.

Ilaria Maria Preti

