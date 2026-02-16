Milano, Porta Venezia, furto in via Malpighi: 73enne derubata dello zaino, fermati 4 giovani

Letture: 2.452

A Milano, tra corso Buenos Aires e via Malpighi, a Porta Venezia, la Polizia ha bloccato quattro giovani dopo un furto ai danni di una donna di 73 anni, derubata dello zaino lasciato nel cestino della bici. Gli agenti della Squadra Mobile li hanno fermati mentre tentavano di allontanarsi.

È accaduto intorno alle 19 del 14 febbraio, quando i poliziotti hanno notato quattro ragazzi a bordo di un tram diretto verso piazza Oberdan. Il gruppo si muoveva con fare sospetto e comunicava costantemente tramite auricolari, attirando l’attenzione dei poliziotti in borghese impegnati in un servizio contro i reati predatori. Una volta scesi dal tram vicino a un locale in via Malpighi, due di loro, un 23enne e un 26enne, si sono posizionati all’ingresso. Gli altri due complici sono rimasti a distanza, con il ruolo di osservatori.

👮‍♂️ Il colpo in pochi secondi

Dopo alcuni minuti di attesa, i due all’ingresso hanno individuato una 73enne che aveva appoggiato lo zaino nel cestino della propria bicicletta. Approfittando di un momento di distrazione, lo hanno afferrato e si sono diretti verso l’esterno nel tentativo di dileguarsi. Gli agenti, che erano già appostati nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente e li hanno intercettati e bloccati prima che potessero far perdere le proprie tracce.