Polizia a Milano, doppio furto tra Portello e viale Marche: borse rubate e recuperate

A Milano, tra il Centro commerciale Portello e viale Marche, la Polizia di Stato ha fermato quattro persone dopo un furto in un bar e un secondo colpo tentato in serata ai danni di una 56enne. Le borse sono state recuperate e restituite alle vittime. E’ successo il 14 febbraio.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 17 all’interno di un bar del Centro commerciale Portello. Due donne hanno sottratto una borsa e si sono poi allontanate a bordo di un’auto dove le attendevano due uomini. Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile milanese sono venuti a conoscenza del furto e hanno avviato le ricerche del veicolo. Intorno alle 21 i poliziotti hanno individuato l’auto in viale Marche con a bordo i quattro sospettati. Il gruppo si è poi fermato nei pressi di un ristorante della stessa via.

👮‍♂️ Pedinamento e secondo colpo sventato

Il 47enne seduto lato passeggero è sceso dall’auto e ha iniziato a osservare le vetrate del locale, scrutando i clienti in cerca di una possibile vittima. Alla guida è rimasto un 28enne peruviano, mentre le due donne sono entrate nel ristorante, tenute a vista dall’uomo appostato all’ingresso.

Dopo un cenno d’intesa la 35enne si è impossessata della borsa di una cittadina italiana di 56 anni. I quattro si sono quindi allontanati a bordo dell’auto, ma sono stati intercettati dagli agenti in viale Lunigiana all’angolo con via Melchiorre Gioia. All’interno del veicolo i poliziotti hanno trovato la borsa appena rubata, con denaro contante, carte di credito ed effetti personali. Tutto è stato restituito alla vittima, che non si era accorta del furto.

Dopo i controlli di rito, sono iniziate le procedure per l’attribuzione personali delle responsabilità. La 35enne è stata arrestata per furto in flagranza, l’altra accusata di complicità. Le due donne sono state indagate in stato di libertà anche per il furto commesso nel pomeriggio al Centro commerciale Portello. Intanto i poliziotti della squadra mobile proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità dei due uomini e verificare il loro ruolo nei furti.