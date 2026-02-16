Milano, East Market del 22 febbraio: vintage, vinili e street food in via Mecenate

Letture: 2.580

Milano torna a riempirsi di vinili, giacche anni ’80 e oggetti introvabili: domenica 22 febbraio, in via Mecenate 88/A, riapre East Market, il grande appuntamento mensile dedicato al vintage e al second-hand. Dalle 10 alle 21 l’ex fabbrica aeronautica della zona Mecenate ospita centinaia di espositori da tutta Italia e migliaia di articoli tra moda, collezionismo e design. L’evento richiama ogni mese appassionati, curiosi e famiglie, diventando uno dei mercatini tematici più frequentati dell’area milanese. Non è solo shopping: tra food truck, musica e aree tematiche, l’appuntamento si conferma una giornata intera di svago urbano, con ingresso a 5 euro e spazi coperti per oltre 6.000 metri quadrati.

Inserzioni

Capi d’epoca, design e collezionismo

Il cuore dell’evento resta l’abbigliamento vintage. Dai primi del Novecento ai primi anni Duemila, si trovano capi selezionati da negozi specializzati e collezionisti privati: denim, accessori firmati, stile militare e streetwear, fino ai pezzi personalizzati e all’upcycling. Accanto alla moda, grande spazio all’arredo e all’oggettistica: lampade, modernariato, ceramiche, poster, libri, fumetti e mobili d’epoca.

Inserzioni

Non mancano curiosità per appassionati e collezionisti: macchine fotografiche analogiche, biciclette, giocattoli, elettronica vintage, militaria e oggetti provenienti da mercati internazionali. Ogni edizione cambia completamente espositori e articoli, caratteristica che rende la visita sempre diversa.

Inserzioni

La Vinyl Area e gli espositori

Una delle zone più frequentate resta la Vinyl Area, dedicata alla musica: dischi in vinile dal rock al jazz, passando per elettronica e hip-hop, ma anche CD, cassette, VHS, giradischi e vecchi stereo portatili.

Tra gli espositori annunciati figurano illustratori e artigiani, negozi di modernariato e realtà specializzate in videogame anni ’80 e ’90, oltre a nuovi brand artigianali di abbigliamento e complementi d’arredo tessile.

Inserzioni

Non solo mercatino

L’evento mantiene la formula “esperienziale”: scenografie, DJ set e una vera area ristorazione. All’interno si trovano caffetteria, bakery, bar e una zona street food con cucina internazionale, proposte vegane e opzioni per bambini.

Il messaggio resta quello del riuso: recuperare e restaurare oggetti per dare loro una seconda vita, in alternativa alla produzione industriale usa-e-getta.

Inserzioni

Informazioni utili

Domenica 22 febbraio

Orario: 10-21

Via Mecenate 88/A – Milano

Ingresso: 5 euro

Info: 351 6559781