Milano, spaccio in zona Porta Venezia: arrestato 24enne con più di 250 grammi di hashish

A Milano, tra Porta Venezia, via Lambro e viale Brianza, la Polizia ha arrestato un 24enne trovato con hashish e contanti durante un servizio contro lo spaccio di droga. Nell’auto sono stati scoperti oltre 250 grammi di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato intorno alle 21:30 del 14 febbraio, quando gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile milanese, impegnati in un’attività in borghese mirata al contrasto dello spaccio di droga nella zona di Porta Venezia e nelle aree limitrofe, hanno notato un giovane uscire da un locale di via Lambro. Il ragazzo aveva un atteggiamento sospetto e si è diretto verso un’auto parcheggiata poco distante. I poliziotti hanno deciso di seguirlo e lo hanno fermato per un controllo in viale Brianza.

👮‍♂️ La droga nascosta nell’auto

Durante la perquisizione personale, il 24enne è stato trovato in possesso di 120 euro in contanti e di cinque grammi e mezzo di hashish. Gli agenti hanno quindi esteso il controllo al veicolo. All’interno dell’auto, nascosti nell’imbottitura di un sedile, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno. Sempre nel mezzo sono stati trovati altri 51 grammi della stessa sostanza, suddivisi in nove involucri pronti per la cessione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.