San Valentino 2026 a Milano: al Santuario di Santa Rita il “Pranzo dell’Amore” con i detenuti di Monza per le persone fragili

San Valentino a Milano. Al Santuario di Santa Rita in via Santa Rita da Cascia 12, il 14 febbraio 2026 si terrà il “Pranzo dell’Amore”, un’iniziativa solidale dedicata alle persone fragili e senza fissa dimora, con il coinvolgimento dei detenuti del carcere di Monza. Un San Valentino diverso, pensato per chi spesso resta ai margini, promosso dalla cooperativa sociale Cuore Unito insieme a padre Marco, cappellano del Santuario.

L’appuntamento è fissato dalle 12 alle 17. Il pranzo sarà preparato e servito da alcuni detenuti della casa circondariale di Monza, nell’ambito di un progetto più ampio che punta alla formazione professionale all’interno dell’istituto penitenziario. Un gesto simbolico ma concreto, che lega solidarietà e reinserimento sociale.

🍞 Un progetto che parte dal carcere di Monza

Cuore Unito è una cooperativa sociale nata il 20 ottobre 2025 con l’obiettivo di sostenere persone in difficoltà economica e sociale. A guidarla è il presidente Francesco Tambasco, da anni impegnato nel volontariato e insignito dell’Ambrogino d’Oro, riconoscimento civico del Comune di Milano.

Il primo progetto in fase di realizzazione riguarda la formazione dei detenuti del carcere di Monza nel settore della panificazione. L’idea è avviare un panificio all’interno della struttura, formando personale che, dopo aver frequentato un corso e superato un esame, possa essere gradualmente accompagnato verso il reinserimento lavorativo. Il percorso prevede anche un’organizzazione su turnazioni, con l’obiettivo di creare una vera opportunità professionale.

L’iniziativa coinvolge direttamente la direttrice del carcere di Monza, Cosima Buccoliero, e si inserisce in una collaborazione che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe essere estesa in futuro anche ad altri istituti di pena lombardi e nazionali.

❤️ Solidarietà concreta per gli “invisibili”

Cuore Unito opera a sostegno di famiglie disagiate e persone senza fissa dimora. Nei giorni scorsi, in collaborazione con i volontari del Santuario di Santa Rita, è stata organizzata una raccolta di indumenti e coperte: una parte del materiale è stata donata ai City Angels, un’altra sarà destinata a missioni umanitarie in territori di guerra.

La cooperativa si sostiene attraverso l’impegno diretto dei volontari. Tra i sostenitori figurano Andrea Ranconi, socio fondatore, e Rocco Zinchini, volontario e titolare della “Boutique del Pane” di Trezzano sul Naviglio. Il 14 febbraio, l’invito è aperto a tutti: condividere un pasto caldo e un momento di incontro, nel giorno simbolo dell’amore, con chi vive situazioni di fragilità. Per informazioni: cuoreunito@hotmail.com – presidente Francesco Tambasco, 3389864701.