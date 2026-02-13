Cornaredo, 2.400 monete false da 50 centesimi al Bennet: denunciato 42enne

Letture: 2.587

A Cornaredo, nel centro commerciale Bennet, i carabinieri della Stazione di Cornaredo, Compagnia di Corsico, sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e hanno sequestrato 2.400 monete false da 50 centesimi di euro custodite in scatole di cartone, denunciando un uomo di 42 anni e avviando le procedure di espulsione.

È successo nella mattinata del 12 febbraio. Alcuni addetti hanno notato un uomo che stava inserendo una quantità anomala di monetine in un convertitore automatico di monete. Il flusso continuo di pezzi da 50 centesimi ha insospettito il personale del centro commerciale, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari della Stazione di Cornaredo, in forza alla Compagnia di Corsico, hanno bloccato l’uomo, un cittadino cinese di 42 anni, e hanno avviato le verifiche. Nella sua disponibilità sono state trovate 2.400 monete da 50 centesimi, per un peso complessivo di circa 19 chilogrammi e un valore nominale di 1.200 euro. Le monetine, ritenute alterate e non idonee al commercio, erano conservate all’interno di scatole di cartone. Tutto il materiale è stato sequestrato.

🚔 Sequestro e accertamenti tecnici

Il 42enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di spendita di monete false. Dagli accertamenti sulla sua posizione è emerso che risultava irregolare sul territorio nazionale dal 2023.

Per questo motivo è stato accompagnato in questura a Milano per l’esecuzione di un decreto di espulsione già pendente a suo carico. Le monete sequestrate saranno analizzate dai militari del Nucleo Antifalsificazione Monetaria di Milano, che si occuperanno degli approfondimenti tecnici per accertare la tipologia di contraffazione.