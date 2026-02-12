Baggio. Arriva per l’hockey olimpico, ma lo aspettano i carabinieri: arrestato tifoso ricercato dal 2010

Letture: 2.493

A Milano, a Baggio, un tifoso slovacco arrivato per seguire una partita della sua nazionale di hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici è stato arrestato dai carabinieri perché destinatario di un ordine di cattura emesso nel 2010 dal Tribunale di Bolzano. L’uomo, 44 anni, deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.

L’allerta è scattata nella serata di ieri attraverso i sistemi di segnalazione delle forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno avviato le verifiche e hanno rintracciato il 44enne all’interno di una struttura ricettiva, nella zona ovest della città.

🚔 Controllo in campeggio e verifica dei documenti

I militari hanno effettuato gli accertamenti sull’identità dell’uomo e hanno confermato che su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010. Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per reati contro il patrimonio, per la quale deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione.

Il 44enne si trovava a Milano come sostenitore, al seguito della squadra olimpica della Slovacchia. Una volta completate le procedure di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della pena residua.