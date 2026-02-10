News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

. Vimodrone, droga e armi in casa: 19enne arrestato dai carabinieri - 10/02/2026
VimodroneMilano città metropolitana

Vimodrone, droga e armi in casa: 19enne arrestato dai carabinieri

Redazione CNNZ
Letture: 2.531

Un controllo notturno a Vimodrone si è trasformato in un arresto per droga, armi e ricettazione. È successo nella notte, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato un’auto in via Gramsci e identificato un giovane passeggero.

Inserzioni

Durante il controllo di iniziativa, i militari hanno trovato addosso al 19enne, italiano e con precedenti, due dosi di cocaina. Un primo riscontro che ha spinto ad approfondire la posizione del giovane, portando a una successiva perquisizione della sua abitazione a Pioltello.

Inserzioni

Nell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare, oltre un grammo di sostanza verosimilmente ketamina, 874 grammi di hashish suddivisi in dieci panetti, una compressa di ecstasy e nove grammi di marijuana. Trovati anche due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Inserzioni

🚔 Le armi trovate in casa

La perquisizione ha portato alla luce anche un piccolo arsenale. All’interno dell’appartamento sono state trovate due armi da sparo vere. Si tratta di un revolver Smith & Wesson, con cinque cartucce, risultato rubato durante un furto in abitazione denunciato lo scorso 25 novembre, e di una pistola semiautomatica Beretta 98 completa di dieci cartucce, anch’essa denunciata come provento di furto in abitazione.

Oltre alle due pistole, i militari hanno sequestrato ulteriori sette cartucce calibro .380 e un giubbotto antiproiettile. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 19enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto alla Casa Circondariale di Milano “San Vittore”, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive determinazioni. Le indagini proseguono anche per chiarire come le armi siano arrivate nelle sue mani.

Inserzioni

Tap gym scarica da goolge play

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire