Vimodrone, droga e armi in casa: 19enne arrestato dai carabinieri

Un controllo notturno a Vimodrone si è trasformato in un arresto per droga, armi e ricettazione. È successo nella notte, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato un’auto in via Gramsci e identificato un giovane passeggero.

Durante il controllo di iniziativa, i militari hanno trovato addosso al 19enne, italiano e con precedenti, due dosi di cocaina. Un primo riscontro che ha spinto ad approfondire la posizione del giovane, portando a una successiva perquisizione della sua abitazione a Pioltello.

Nell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare, oltre un grammo di sostanza verosimilmente ketamina, 874 grammi di hashish suddivisi in dieci panetti, una compressa di ecstasy e nove grammi di marijuana. Trovati anche due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

🚔 Le armi trovate in casa

La perquisizione ha portato alla luce anche un piccolo arsenale. All’interno dell’appartamento sono state trovate due armi da sparo vere. Si tratta di un revolver Smith & Wesson, con cinque cartucce, risultato rubato durante un furto in abitazione denunciato lo scorso 25 novembre, e di una pistola semiautomatica Beretta 98 completa di dieci cartucce, anch’essa denunciata come provento di furto in abitazione.

Oltre alle due pistole, i militari hanno sequestrato ulteriori sette cartucce calibro .380 e un giubbotto antiproiettile. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 19enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto alla Casa Circondariale di Milano “San Vittore”, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive determinazioni. Le indagini proseguono anche per chiarire come le armi siano arrivate nelle sue mani.