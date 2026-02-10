Novate Milanese, maxi sequestro di droga: 4 arresti tra hashish, marijuana e cocaina

Letture: 2.710

Un appartamento utilizzato come deposito di droga, una serie di spostamenti monitorati nel pomeriggio e un sequestro ingente. È quanto emerso a Novate Milanese, dove la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione antidroga condotta tra il comune dell’hinterland nord e l’area metropolitana.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato uno stabile di via Tonale, a Novate Milanese, come possibile luogo di detenzione della droga. Intorno alle 16, i poliziotti hanno notato arrivare in auto un uomo di 22 anni che, dopo aver incontrato una donna di 32 anni, è entrato nell’edificio.

Dopo alcuni minuti il giovane è uscito ed è ripartito in auto, percorrendo diverse vie del paese. Gli spostamenti lo hanno portato nel parcheggio di un supermercato, dove intorno alle 18 è stato raggiunto da un’altra vettura guidata da un 26enne albanese. Attraverso il finestrino, quest’ultimo ha consegnato un involucro al 22enne, per poi allontanarsi.

👮‍♂️ I controlli e i primi sequestri

La scena non è sfuggita agli agenti. Il 26enne è stato fermato poco dopo in via Torino, sempre a Novate Milanese. Il 22enne, invece, è rientrato nuovamente in via Tonale e, una volta uscito dallo stabile, è stato bloccato dalla polizia. Addosso aveva 10 grammi di cocaina e 11mila euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata in un’abitazione di via Raffaello Sanzio a Cormano, ha portato al sequestro di altri 1.560 euro, e al ritrovamento di una riproduzione di una pistola.

👮‍♂️ Il deposito di droga nell’appartamento

Le verifiche sono proseguite nello stabile di via Tonale. Qui gli agenti hanno trovato, e fermato, anche un uomo di 43 anni. All’interno dell’abitazione, dove si trovava anche la donna di 32 anni già vista nel primo pomeriggio, è stato scoperto il grosso del deposito.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 30,6 chili di hashish, 2,3 chili di marijuana e circa 2,3 chili di cocaina. In casa c’erano anche materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, due bilance di precisione e 150 euro in contanti.

Gli arresti

Al termine dell’operazione, la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone: due uomini italiani di 43 e 22 anni, una donna italiana di 32 anni e un cittadino albanese di 26 anni. Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione e chiarire eventuali ulteriori responsabilità.