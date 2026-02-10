Milano, in Questura l’omaggio a Giovanni Palatucci: l’omaggio del questore Megale

Letture: 2.289

Questa mattina alle 10.30, nel piazzale della Questura di Milano in via Fatebenefratelli 11, il questore Bruno Megale ha deposto un mazzo di fiori davanti alla targa dedicata a Giovanni Palatucci. Il gesto ha segnato la commemorazione del funzionario di Polizia, Medaglia d’Oro al Merito Civile, riconosciuto nel 1990 “Giusto tra le Nazioni” per l’aiuto prestato a ebrei stranieri e italiani durante le persecuzioni e ricordato, secondo quel riconoscimento, per aver contribuito a sottrarre al genocidio migliaia di persone.

Alla cerimonia hanno preso parte i dirigenti e i dipendenti della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo lombardo. Dopo la deposizione, il gruppo si è fermato per alcuni minuti di raccoglimento davanti alla targa, in un momento sobrio dedicato alla memoria civile.

La targa, collocata nel piazzale della Questura, alla base di una pianta di Ulivo, richiama i riconoscimenti attribuiti a Palatucci e rende quel ricordo parte dei luoghi di lavoro di chi opera ogni giorno sul territorio. Una cerimonia semplice, ma significativa, che ha unito vertici e personale e che, per la Questura di Milano, rimanda ai valori di responsabilità e tutela delle persone più esposte, anche nelle attività quotidiane sul territorio, persino quando, per salvare delle vite, bisogna andare contro le leggi imposte in certi momenti storici.