Casciago, i Carabinieri TPC restituiscono 2 dipinti di Sant’Ambrogio rubati 25 anni fa

A Casciago, nella frazione Morosolo (Varese), il 6 dicembre 2025 due dipinti del Settecento dedicati a Sant’Ambrogio sono tornati nella chiesa da cui erano stati rubati 25 anni fa: una notizia che arriva proprio il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, e perfetta data simbolica per restituire queste opere alla comunità. Le tele, entrambe olio su tela di 100 x 78 centimetri, raffigurano “Sant’Ambrogio che appare nella battaglia di Parabiago” e “Sant’Ambrogio che fugge da Milano” e furono trafugate il 16 settembre 2000 dalla chiesa di Sant’Ambrogio di Morosolo.

🚔 Due tele ritrovate dopo 25 anni

La cerimonia di restituzione si è svolta la sera del 6 dicembre, alle 21, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Morosolo, dove il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha riconsegnato le opere ai legittimi custodi. I quadri erano considerati memoria storica per la comunità parrocchiale: fanno parte di un ciclo di tele dedicate alla figura di Sant’Ambrogio, legate alla storia religiosa locale e alla tradizione ambrosiana.

I dipinti sono stati rintracciati al termine di un’attività d’indagine articolata, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, che ha portato al deferimento in stato di libertà di più persone coinvolte nella gestione e nel commercio illecito di opere d’arte. L’operazione rientra in un più ampio filone investigativo sui reati contro il patrimonio culturale, nel quale sono stati sequestrati anche altri beni d’arte risultati provento di furti ai danni di privati.

🚔 La banca dati e l’intelligenza artificiale dei Carabinieri TPC

Un ruolo decisivo nel recupero delle tele è stato svolto dalla “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il database gestito dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, considerato il più grande archivio al mondo di opere d’arte da ricercare, con oltre 1,3 milioni di schede. All’interno di questo sistema è stato integrato lo “S.W.O.A.D.S.” (Stolen Works Of Art Detection System), una soluzione basata su intelligenza artificiale che permette di confrontare immagini e descrizioni delle opere rubate con quelle che compaiono sul mercato o in collezioni sospette, facilitando l’individuazione dei beni trafugati.

Grazie all’incrocio tra le informazioni contenute nella banca dati e gli accertamenti sul campo, gli investigatori del Nucleo TPC di Napoli hanno potuto riconoscere i due dipinti come quelli sottratti nel 2000 a Morosolo, ottenere il sequestro e organizzarne la restituzione ufficiale alla parrocchia.

⛪ Una restituzione nel segno di Sant’Ambrogio

Per la comunità di Morosolo e per l’intero comune di Casciago, il rientro delle tele rappresenta la chiusura di una ferita aperta da un quarto di secolo. La scelta di rendere pubblica la restituzione proprio tra il 6 e il 7 dicembre, in concomitanza con la festa di Sant’Ambrogio, dà ulteriore rilievo all’operazione dei Carabinieri, in un momento dell’anno particolarmente sentito nella Arcidiocesi di Milano che comprende anche l’area dela provincia di Varese