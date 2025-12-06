Vizzolo Predabissi, Milano. Scacciacani e mezzo chilo di “erba”: 64enne nei guai

Letture: 2.182

A Vizzolo Predabissi, nel pomeriggio del 3 dicembre, un controllo della Polizia di Stato in via Giovanni Paolo I porta all’arresto di un italiano 64enne per droga, cocaina e e per una scacciacani. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate stavano svolgendo un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quando hanno individuato un appartamento come possibile base di appoggio. Da lì è scattato il controllo che ha portato a scoprire cocaina, marijuana e contanti all’interno dell’abitazione.

👮‍♂️ In via Giovanni Paolo I

I poliziotti hanno raggiunto il palazzo di via Giovanni Paolo I a Vizzolo Predabissi. Avevano avuto l’informazione che una persona che vi abitava ci teneva un’arma. Dopo aver bussato alla porta senza ottenere risposta, gli agenti hanno visto che all’improvviso le luci interne si sono spente.

Una seconda pattuglia, posizionata sul retro, nei pressi del balcone affacciato sul giardino, ha visto il 64enne muoversi in cucina con il telefono in mano e la torcia del dispositivo accesa. A quel punto, visto che la porta-finestra del balcone era semiaperta, gli agenti si sono qualificati, hanno avvisato la persona con la torcia di non fare cretinate, e da lì sono entrati nell’appartamento per eseguire la perquisizione. Il pericolo era la presenza della pistola, nelle mani di una persona che poteva essere imprevedibile.

👮‍♂️ Scacciacani, cocaina e oltre mezzo chilo di marijuana

Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i poliziotti del Commissariato Mecenate hanno trovato la pistola. Si trattava fortunatamente di una scacciacani, esteticamente identica alle pistole in uso alle forze dell’ordine. Accanto, appoggiata su un mobile, c’era una busta con 37 grammi di cocaina e alcune banconote, per un totale di 150 euro.

I successivi accertamenti nei vari locali dell’appartamento hanno portato al rinvenimento di tre buste di plastica contenenti, in totale, 620 grammi di marijuana, poi sequestrati insieme alla pistola scacciacani, al denaro e alla cocaina. Il 64enne, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.