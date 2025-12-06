Guidizzolo, esplosione al bancomat in piazza Marconi: ignoti in fuga coi soldi

Letture: 87

In provincia di Mantova, a Guidizzolo, in piazza Marconi, all’alba, un assalto al bancomat della filiale della Banca Popolare di Verona ha svegliato il paese con l’ esplosione del bancomat. Poco dopo le 5 di questa mattina ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico con una carica esplosiva, utilizzando la tecnica della cosiddetta “marmotta”, e sono riusciti ad asportare il denaro contante custodito all’interno.

🚔 Un gran botto

Secondo le prime informazioni, la deflagrazione ha provocato danni all’interno dei locali dell’istituto di credito, con arredi e strutture compromessi dalla forza d’urto. Non sono stati diffusi, al momento, ulteriori dettagli su eventuali danni esterni ad altri edifici o veicoli presenti nella zona della piazza al momento del colpo.

🚔 I carabinieri di Guidizzolo sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Guidizzolo, competenti per territorio, insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Castiglione delle Stiviere. I militari hanno messo in sicurezza l’area attorno al bancomat, verificato le condizioni della filiale dopo la deflagrazione e avviato i rilievi necessari a documentare quanto accaduto. La zona di piazza Marconi è stata oggetto di controlli e verifiche per raccogliere elementi utili a ricostruire tempi, modalità dell’assalto e via di fuga utilizzata dai responsabili.

🚔 Bottino ancora da quantificare e indagini in corso

Al momento non è ancora nota la somma di denaro rubata. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco. Gli accertamenti in corso serviranno a quantificare con precisione l’ammontare del bottino e a stimare l’entità complessiva dei danni riportati dalla filiale a seguito dell’esplosione. I carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile alle indagini, compresi eventuali filmati di sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Marconi e nelle vie limitrofe, per cercare di risalire all’identità degli ignoti.