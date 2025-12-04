Un saluto a Fulvio Colombo

Letture: 2.012

Quattro gonfaloni comunali (Boffalora sopra Ticino, Bernate, Magenta e Marcallo con Casone), sindaci in carica e passati, colleghi di lavoro, ma soprattutto centina di persone hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio Fulvio Colombo. Fulvio, da tutti conosciuto come una persona sempre gentile e disponibile, non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia, che se lo è portato via a 55 anni.

Era una persona, umile, modesta, intelligente, brillante, colta e riusciva a farsi amare da tutti. Nella sua attività lavorativa di impiegato comunale, specializzato in cultura e istruzione, ha incontrato centinaia di persone e a tutti ha lasciato un buon ricordo. Se n’è andata una brava persona, che chi lo ha conosciuto non dimenticherà. Il funerale si è svolto, in una gremita chiesa parrocchiale di Boffalora sopra Ticino, mercoledì 3 dicembre.