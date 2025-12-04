News Zoom

Ossona, ancora risse in via Patrioti

Lo scorso venerdì 28 novembre, tra le 23.30 e mezzanotte e mezza, a Ossona, il tratto di strada di via Patrioti fra piazza Litta e via Da vinci si è trasformato nel teatro di una rissa effettuata con le sedie prese dal dehors di uno dei bar. Al centro della rissa c’erano 4 uomini , probabilmente italiani, molto aggressivi e minacciosi che hanno cominciato a darsele di santa ragione. Un’ora di inferno in cui gli abitanti della zona non hanno potuto dormire nè uscire di casa.

Dai racconti dei numerosi testimoni, che hanno potuto osservare quanto avveniva da dietro le finestre, i 4 uomini hanno preso le sedie e i tavoli del bar usandoli come armi e lanciandoseli addosso. Non è stato possibile distinguere fra vittime e aggressori della rissa, ma come al solito le vittime sono le persone normali, che vorrebbero vivere in un paese tranquillo e non frequentato da ladri, spacciatori, ubriachi, violenti e altra malavitaglia varia.

Ad un certo punto, però, a mezzanotte e mezza è arrivata un’auto e la rissa in qualche modo è finita. I 4 personaggi hanno raccolto le sedie e le hanno messe a posto, poi sono saliti in auto, guidata da un quinto uomo, e se ne sono andati. Molti dei testimoni hanno pensato ad un altro rapimento come quello avvenuto in piazza litta qualche mese fa.

Il pensiero comune degli ossonesi è che se quella gentaglia si eliminasse a vicenda non sarebbe un grosso problema. Il problema però è che non si può lasciare vincere l’inciviltà e vivere nella paura di finire in mezzo alle risse di quei balordi, diventando una vittima innocente. Eppoi, perchè mai si dovrebbe lasciare loro la possibilità di far quel che vogliono in paese? Questa è la Lombardia, mica San Luca di Calabria negli anni 70.

