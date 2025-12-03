Un Thompson sul letto e shaboo nella valigia. Super sequestro dei poliziotti della volante comasina

Letture: 2.546

A Milano, in via Senigallia, zona Bruzzano, un controllo di routine della Polizia di Stato alle 3 di notte ha portato all’arresto di un cittadino cinese di 36 anni, irregolare, con divieto di dimora a Milano e già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine. Nella camera dell hotel aveva shaboo, altre droghe e due armi per un valore totale di quasi 300mila euro

Fermato nei pressi di un hotel, ha detto agli agenti di avere i documenti in camera: una volta saliti, gli operatori hanno notato sul letto un fucile e, dopo essere entrati di forza nella stanza, hanno scoperto anche una pistola Browning personalizzata, una mitraglietta Thompson, munizioni, 356 grammi di shaboo, 113 di ketamina, 5 di marijuana, 76 di GHB, un bilancino di precisione e circa 40mila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sulla pistola mitragliatrice Thompson e sulla pistola Browning ci sono diverse curiosità

👮‍♂️ Il controllo di notte in via Senigallia

Erano circa le 3 quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, impegnata in controlli in zona Comasina, ha notato un uomo nei pressi di un hotel in via Senigallia. I poliziotti si sono avvicinati per un controllo di identificazione: alla richiesta dei documenti, il 36enne ha spiegato di averli in camera, mostrando la tessera della struttura ricettiva in cui alloggiava.

Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo fino alla stanza. Una volta davanti alla porta, è entrato solo il cittadino cinese, lasciando l’anta semiaperta. Da lì ha allungato i documenti verso i poliziotti rimasti nel corridoio. Nel frattempo gli operatori hanno iniziato il controllo tramite tablet di servizio, interrogando le banche dati interforze per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

👮‍♂️ Gli alert sul tablet e il fucile sul letto

Durante il controllo, sul dispositivo di servizio sono comparsi diversi alert: l’uomo è risultato irregolare, con divieto di dimora a Milano e già segnalato nelle banche dati delle forze dell’ordine. Proprio in quel momento, alzando lo sguardo verso l’interno della stanza, uno dei poliziotti ha notato sul letto, alle spalle del 36enne, quella che è apparsa subito come un’arma lunga, un fucile.

A quel punto gli agenti sono entrati di forza nella camera per mettere in sicurezza la situazione. Il cittadino cinese è stato bloccato e immediatamente immobilizzato, mentre la stanza veniva messa sotto controllo. Vista la presenza di armi, è stato richiesto il supporto di altri equipaggi e delle squadre della Polizia scientifica per procedere alla perquisizione e ai rilievi tecnici.

👮‍♂️ Armi da guerra, droga e 40mila euro in contanti

Nel corso della perquisizione,sul letto i poliziotti hanno trovato una pistola Browning modificata, una mitraglietta Thompson del tipo in uso nel secolo scorso, diverse munizioni compatibili con le armi sequestrate e un bilancino di precisione. In camera sono stati rinvenuti anche 356 grammi di shaboo, 113 grammi di ketamina, 5 grammi di marijuana, 76 grammi di GHB e circa 40mila euro in contanti.

Tutto il materiale – armi, munizioni, droga e denaro – è stato sequestrato. Il 36enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi non dichiarate e munizioni varie e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare i successivi provvedimenti.

Quelle due armi da guerra, così famose

Non si sono avute molte informazioni sulla pistola mitragliatrice Thompson e sulla Browning, perchè la polizia scientifica ha sigillato le armi nei sacchetti di plastica prima che fosse possibile scattare alcune foto per mostrarvele. Una precauzione per salvaguardare eventuali impronte digitali. Si tratta però di due armi particolari, molto ricercate dai collezionisti. A seconda della provenienza, della data di fabbricazione, dello stato di conservazione e da chi sono state in mano, possono avere un grande valore nel mondo del collezionismo. Per il Thompson si parla di prezzi che vanno dai 25mila ai 50mila euro. Uno di questi fucili che si diceva usato da Bonnie e Clyde, è stato venduto per 130mila dollari, cioè circa 112mila euro, ad un’asta.

Anche senza avere delle foto dell’arma, il fatto che il cinese fosse in possesso di un sacchetto di munizioni corte e tozze, che somigliano moltissimo a delle cartucce calibro 45 apc fa pensare che il modello del fucile sia originale dei primi anni del 900, molto simile a quello imbracciato da Winston Churchill in una famosa foto del 1940.



La Browning

La pistola Browning è più comune da trovare e il prezzo da collezione di circa 5.000 euro, se originale. Il valore può però alzarsi di molto se la modifica è quella dell’apposizione del marchio Waffenamt e dell’aquila nazista che identificano le armi usate dalla fanteria tedesca dopo al conquista del Belgio, oppure se riporta il grifo dell’esercito cinese che adottò queste pistole nel secondo dopoguerra, o ancora se si tratta di pezzi speciali, come ad esempio la leggendaria Browning di Gheddafi che si dice fosse placcata d’oro e con stampata la sua effige sul calcio. È importante anche il valore delle prime e rarissime pistole che sparavano proiettili calibro 45 acp.

Insomma, pare proprio che i poliziotti della pattuglia abbiano avuto un gran colpo di fortuna e che il valore di quanto ritrovato si avvicini, fra droga e ermi, a quasi 300mila euro.