Curtatone,Mantova. Tenta furto da 3mila euro all’Ipertosano: 28enne arrestato

A Curtatone, nel tardo pomeriggio di lunedì 1 dicembre 2025, un 28enne georgiano domiciliato a Napoli è stato arrestato al supermercato “Ipertosano” dai carabinieri dopo un furto di merce per oltre 3.200 euro: il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Mantova.

🚔 La segnalazione dall’Ipertosano e l’intervento dei Carabinieri

La chiamata al 112 è arrivata dal servizio di sicurezza dell’“Ipertosano” di Curtatone. Il responsabile segnalava che un uomo era stato fermato dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio all’uscita dell’ipermercato con merce non pagata. In quel momento i Carabinieri della Stazione di Curtatone erano già impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato anche alla prevenzione dei furti negli esercizi commerciali.

La pattuglia è arrivata rapidamente sul posto e ha preso in consegna il 28enne georgiano, domiciliato a Napoli. I militari hanno raccolto le testimonianze del personale addetto alla sicurezza e verificato quanto accaduto poco prima nei pressi delle casse, dove il giovane sarebbe passato senza regolarizzare la spesa.

🚔 Merce recuperata e arresto per furto aggravato

Dai controlli è emerso che all’interno delle borse e della merce portata oltre le casse erano stati occultati prodotti per un valore commerciale complessivo pari a 3.206 euro. Tutto è stato recuperato e consegnato al direttore dell’esercizio commerciale, che ha provveduto alla restituzione e alla rimessa sugli scaffali.

Per il 28enne è scattato l’arresto in flagranza, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato. L’uomo è stato accompagnato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.

🚔 Convalida in Tribunale e divieto di dimora

Nella mattinata di martedì 2 dicembre l’arrestato è comparso davanti al giudice del Tribunale di Mantova. Il magistrato ha convalidato l’arresto, ritenendolo legittimamente operato dai Carabinieri di Curtatone. Al termine dell’udienza è stato applicato il divieto di dimora nella provincia di Mantova a carico del 28enne.

Il provvedimento punta a impedirne il ritorno nella stessa area dove, secondo le accuse, avrebbe commesso il furto. La violazione del divieto di dimora, infatti, diventa esso stesso un reato che ha come conseguenza l’arresto e la condanna, senza necessità che siano commessi altri reati.