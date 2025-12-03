News Zoom

Cerro Maggiore. La madre ubriaca si addormenta e la bimba di 3 mesi cade. Salvata dai carabinieri

A Cerro Maggiore, la sera di lunedì 1 dicembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti in un appartamento dove una madre di 31 anni, dell’El Salvador e regolarmente domiciliata in paese, è stata trovata ubriaca e addormentata sul letto mentre la figlia di soli tre mesi era a terra con un trauma alla fronte. La chiamata al 112 è partita dalla zia della 31enne preoccupata perché la nipote era chiusa in casa con la bambina e non apriva.

🚔 La chiamata al 112 e l’intervento a Cerro Maggiore

Una volta sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri, hanno forzato la porta. La madre era sdraiata a letto, ubriaca e la bambina giaceva a terra. Sono state immediatamente portate in ospedale tutte e due. Non conosciamo le condizioni attuali della piccola.

🚔 La denuncia per la 31enne e gli accertamenti in corso

Constatata la situazione, per la 31enne è scattata la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Si stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se, in passato, vi siano già stati episodi analoghi o segnalazioni che riguardano la donna e la bambina. Gli elementi raccolti saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della piccolina.

Al momento le informazioni ufficiali si fermano alla denuncia e agli accertamenti in corso: saranno le verifiche delle autorità competenti a chiarire il quadro complessivo della situazione familiare e le eventuali misure da adottare.

